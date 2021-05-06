Співак Олег Винник віртуозно наростив армію шанувальників, побувавши в гостях у блогера Олексія Дурнєва

Як передає Politeka.net, на YouTube з'явився свіжий випуск програми "Їжа Дурнєва" за участю 47-річного "улюбленця вовчиць" Винника.

Традиційно ведучий взяв інтерв'ю у гостя, по черзі пригощаючи його різними стравами і обговорюючи не тільки їжу. Під час шоу Винника нагодували чорною ікрою, борщем, млинцями та іншим. І Дурнєв, і співак вправно сипали жартами, такими ж "смачними", як і страви.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене. Для багатьох таємничий Винник відкрився з нового боку. Користувачі здивувалися, наскільки він простий у житті, "без пафосу", і взагалі приємна людина. Олега Анатолійовича порівняли з продюсером Потапом, який був у Дурнєва до цього - і не на користь останнього.

"Винник жодного слова поганого не сказав на відміну від Потапа. Приємно було дивитися)" - "людина випромінює те, що має" - "значить, у Олега в душі краса доброта і щастя - все це він дарує людям і це правда, за що його і обожнюю"

"Ніколи б не подумав, що пан Олег настільки проста людина. Дуже простий, без пафосу)"



"Не є аудиторією Винника, але яка приємна людина ) з почуттям гумору, спокійна і культурна. Дуже класний випуск ))"

"Спасибі Льоша, що відкрив для мене Олега зовсім з несподіваного боку. Думала чергова пустушка. А виявляється дуже щирий, безпафосний, глибокий і душевна людина. Приємно було з вами провести час"

"Повністю змінила думку про Винника в кращу сторону. А ось з Потапом було навпаки 🤷‍♀️"

"Почала розуміти свою бабусю. Подарувала їй колись на ДР квиток на концерт до Олега, шкодую що не пішла з нею 😅"

"Винника завжди так тролили, а виявився дуже приємною людиною. Навіть послухаю його пісню, підтримку виконавця!"

Як відомо, незвичайне прізвисько Винник отримав з виходом свого хіта "Вовчиця". Незважаючи на образ ловеласа, Олег Анатолійович ретельно береже своє особисте життя від очей цікавих. У Мережі ходять чутки, що насправді артист давно та щасливо одружений на своїй бек-вокалістці Таюне (Таїсії Сватко) і у них є дорослий син Юліан, який вчиться і живе в Німеччині.

Нагадаємо, що Винник занервував через повернення Дана Балана на "Голос країни", Кароль не стрималася: "більше всіх...".

Як повідомляла Politeka, Винника, що приховує особисте життя, зняли в обнімку з відомою красунею, кадри розбурхали мережу: "це щось...".

Також Politeka писала, що Винник на " Голосі країни "поскаржився на Дорофєєву, публічно набравши Дантеса:"я за вас переживаю...".