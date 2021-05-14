Певица Элина Иващенко, которая стала партнершей Олега Винника по дуэту, призналась, что не любит шопинг

Как сообщает Politeka.net, победительница "Х-Фактора" и участница Национального отбора на Евровидение Элина Иващенко, которая недавно презентовала чувственную дуэтную песню с Олегом Винником, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз звездная красотка показала свое лицо вблизи и поделилась в сторис, что не любит ходить по магазинам.

Девушка записала видео, в котором показала свое лицо во время похода в торговый центр. Видно, что на ней светлая блузка с интересным узором, на лице медицинская маска и легкий макияж, а волосы распущены и небрежно уложены. Элина также показала парня, с которым, видимо и отправилась на шопинг, но он даже на секунду не оторвался от телефона, смотря в экран.

В сторис Иващенко рассказала, что не любит ходить по магазинам. "Всем привет. В общем, кто не знал, я отношусь к той категории людей, которые вообще терпеть не могут ходить по магазинам. Для меня ходить больше, чем два часа по какому-то ТЦ, это просто катастрофа, у меня начинают сдавать нервы, и я просто уже ничего не хочу", - поделилась молодая певица.

Напомним, Новая партнерша Олега Винника, показав ножки в мини-платье, засветила необычное тату: "Ты такая…".

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