Певица Элина Иващенко, которой приписывают роман с Винником, показала смелое фото в сети
Как сообщает Politeka.net, победительница "Х-Фактора" и участница Национального отбора на Евровидение Элина Иващенко, которая недавно презентовала чувственную дуэтную песню с Олегом Винником, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась милым кадром у зеркала, на котором позирует в интересном образе.
Как видно, Элина сняла себя сама, стоя в тусклой комнате с ярко подсвеченным зеркалом. Она заняла интересную позу, вытянув спину и кокетливо изогнув ногу. Перед камерой красотка появилась в смелом образе – на ней короткие черные шортики и яркая красная кофточка в облипку, а свой образ она дополнила белыми кедами. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и идеальные ножки молодой певицы, покорившей самого Олега Винника.
В подписи к публикации Иващенко ничего не написала, оставила лишь эмодзи в виде поцелуя. Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Какая худенькая и красивая. Молодец, держишь себя в форме и красивом виде", "Красотка", "Очень красивая", "Элина умничка, новая песня просто супер!", "Фото огонь", "Красивая", "Красавица", "Идеальная", - пишут в комментариях к фото.
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