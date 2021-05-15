Олег Винник и его новая партнерша Элина Иващенко показали видео бэкстейджа съемок перед премьерой дуэта

Как сообщает Politeka.net, недавно известный украинский исполнитель Олег Винник и победительница "Х-Фактора" Элина Иващенко презентовали совместную песню "Діаманти". В честь того, что видео на YouTube собрало уже более миллиона просмотров, артисты решили показать закулисье фотосессии перед премьерой. И Олег, и Элина выложили в соцсетях веселое видео того, что творилось во время съемок.

На кадрах видно, что Винник и его молодая партнерша здорово повеселились, они кривлялись, шалили и изящно позировали фотографам. Артист также продемонстрировал несколько стильных образов, хвастаясь перед камерой своими совершенными формами. А вот Иващенко вела себя более скромно, судя по видео.

"Діаманти [Backstage]. Миллион прослушиваний "Діамантів" на YouTube. За три недели со дня премьеры трека мы сохранили топовые позиции в трендах! Отмечаем это событие бэкстейдж нашей фотосессии с @elina.ivashchenko_official", - подписал видео Винник.

"Олег Винник&Элина Иващенко «Діаманти»💎 @olegg.vynnyk. Сколько позитива осталось после этой съёмки. Спасибо каждому кто принимал участие в этой фотосессии", - добавила Элина в своем микроблоге.

Пользователи тут же принялись комментировать видео: "Безумно круто! Вы - лучшие!", "Украинский Бред Питт", "Олег, спасибо за видео. Теперь ждем серию таких же фото", "Очень крутая фотосессия получилась", "Обожаю Винника за его профессионализм. Все продумано все на высшем уровне в плане шоу ну и конечно харизма и божественный голос вместе дает бешенную популярность".

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