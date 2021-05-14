Співачка Еліна Іващенко, яка стала партнеркою Олега Винника по дуету, зізналася, що не любить шопінг

Як повідомляє Politeka.net, переможниця "Х-Фактора" і учасниця Національного відбору на Євробачення Еліна Іващенко, яка нещодавно презентувала чуттєву дуетну пісню з Олегом Винником, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу зіркова красуня показала своє обличчя зблизька і поділилася в сторіс, що не любить ходити по магазинах.

Дівчина записала відео, в якому показала своє обличчя під час походу в торговий центр. Видно, що на ній світла блузка з цікавим візерунком, на обличчі медична маска і легкий макіяж, а волосся розпущене і недбало укладені. Еліна також показала хлопця, з яким, мабуть, і вирушила на шопінг, але він навіть на секунду не відірвався від телефону, дивлячись в екран.

У сторіс Іващенко розповіла, що не любить ходити по магазинах. "Всім привіт. Загалом, хто не знав, я належу до тієї категорії людей, які взагалі терпіти не можуть ходити по магазинах. Для мене ходити більше, ніж дві години по якомусь ТЦ, це просто катастрофа, у мене починають здавати нерви, і я просто вже нічого не хочу", - поділилася молода співачка.

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