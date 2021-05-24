Певица Элина Иващенко, которая стала партнершей Олега Винника, показала себя в пикантном виде
Как пишет Politeka.net, победительница "Х-Фактора" и участница Национального отбора на Евровидение Элина Иващенко недавно вместе со звездой украинского шоу-бизнеса Олегом Винником презентовала песню "Діаманти".
Недавно девушка отправилась отдыхать на турецкий курорт Аланья. Элина публиковала в Инстаграм фото, где позировала на фоне цветов в сдельном купальнике с пальмочками и глубоким декольте.
Но, похоже не все пошло по плану. В новых сторис девушка показа свою окровавленную ногу, напугав своих поклонников.
«Приехали...», - написала она.
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Подробностей и того, как именно получила травму, Элина пока не сообщила. Видимо девушка сейчас не до этого.
Ранее Иващенко показывала только фото в купальнике, вызывая восторг поклонников.
"О май гад", "Красотка", "Зая, ты лучшая 😍", "Вау", "Самый красивый цветочек", - писали ей в комментариях и желали хорошего отдыха на солнечном курорте.
Элина Иващенко и Олег Винник они увиделись перед прямым эфиром финала шоу «Х-фактор» в 10 сезоне. Винник был звездным партнером участныцы проекта. По ее словам Олег "оказался очень искренним, открытым и на удивление простым человеком". Иващенко добавила, что они быстро нашли общий язык.
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