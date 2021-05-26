Певица Элина Иващенко, которая стала партнершей Олега Винника, исполнив с ним совместную композицию, похвасталась фигурой

19-летняя красотка с юных лет занимается музыкой, пишет Politeka.net. Девушка заняла первое место на шоу "Х-Фактор", а также участвовала на конкурсе "Евровидение".

Не так давно артистка исполнила песню "Діаманти" в паре с Олегом Винником. После этого звезду нарекли партнершей популярного певца.

Красотка успевает заниматься не только творческой деятельностью, но и вести свою страницу в Инстаграм, на которую у нее подписаны 24,1 тысяча пользователей сети.

На одном из последних фото Элина похвасталась фигурой в коротком платье с глубоким декольте. Певица выгнулась, демонстрируя фигуру на закате солнца.

Публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Очень 😍", "Шикарная 😍", "Красоточка", "Очень красивое фото", "Потрясающее фото", "Ваш голос чарующий...", "Как будто солнце никогда не зайдет", "Люблю тебя", - написали пользователи сети.

Отметим, Элина Иващенко также победила на "Славянском базаре". Звезда считает, что это прекрасный опыт, ведь на подобных конкурсах она общается с представителями других стран, обмениваясь секретами.

По словам красотки, она приходит на конкурсы с твердой установкой победить, и она всегда себя на это настраивала. Для нее победы - это результаты труда.

Напомним, партнерша Олега Винника порадовала новым фото, окунувшись в атмосферу фестиваля: "Если Элина участвует..."

А еще Politeka сообщала, что новая партнерша Олега Винника, показав ножки в мини-платье, засветила необычное тату

Также Politeka писала, Олег Винник обеспокоил "волчиц" своим внешним видом после "Голоса країни": "Кажется таким..."



