Юная певица Элина Иващенко, которая недавно спела дуэтом с Олегом Винником, показала, как наслаждается отдыхом с возлюбленным в Турции

19-летняя артистка привлекла внимание многих украинцев, когда стала партнершей по сцене знаменитого певца. В дуэте с Винником она выпустила песню «Діаманти», которая получила большой успех.

Сейчас Иващенко наслаждается отдыхом после напряженной работы. Судя по геотегам в Инстаграм, она находится в Турции, куда отправилась со своим возлюбленным, телережиссером Олегом Здоровцом.

Как пишет Politeka.net, на новых кадрах певица показала себя с парнем. На одном из фото влюбленные позируют, прижавшись друг к другу в лифте.

Позже Иващенко показала, как они идут завтракать.

«Я тут впервые за весь отдых решила проснуться в 9 утра и пойти на завтрак», - рассказала девушка.

До этого она успевала только обедать и ужинать в отеле.

Кроме того, Иващенко в шутку обратилась к другим девушкам, рассказав о своем пристрастии. Так, певица показала себя в свободной голубой рубашке, признавшись, что та принадлежит ее возлюбленному.

«Девочки, вы тоже берете рубашки ваших парней, пока они не знают?», - поинтересовалась знаменитость.

Судя по всему, отдых Элины проходит очень насыщенно.

Напомним, фаворитка Олега Винника получила травму, отдых пошел не по плану: что с ней сейчас.

Как сообщала Politeka, новая партнерша Олега Винника показала идеальную фигурку в слитном купальнике: "Не могу устоять".

Также Politeka писала, что новая партнерша Олега Винника прогулялась по пляжу, похваставшись фигурой в мини-платье: "Красоточка".