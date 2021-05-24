Певица Элина Иващенко, которая стала партнершей Олега Винника по дуэту, показала жаркое фото в купальнике

Как сообщает Politeka.net, победительница "Х-Фактора" и участница Национального отбора на Евровидение Элина Иващенко, которая недавно презентовала чувственную дуэтную песню с Олегом Винником, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз звездная красотка показала фанатам яркое и жаркое фото с отдыха, на котором появилась в смелом образе.

Как видно, на новом снимке Элина запечатлена в интересной локации, она стоит у цветущего куста и изящно позирует фотографу, выгнув спину и выставив ножку. Перед камерой она появилась в стильном пестром купальнике закрытого фасона, который красиво подчеркнул идеальную фигуру. Волосы артистки распущены и небрежно уложены, а на ее лице огромные солнцезащитные очки, она с серьезным видом смотрит в объектив.

В подписи к публикации Иващенко написала: "Будь собой". А пользователи не прошли мимо и принялись активно обсуждать новый образ певицы, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото. "Я не могу устоять перед твоей улыбкой", "Цветочек", "Элиночка, вы лучшая", "Чудесного отдыха, красотка!", "Очаровательная", "Красивая", "Идеальная", "Хорошего вам отдыха", "Классный купальник, тоже такой хочу", "Вы красотка", - пишут фанаты в комментариях к фото Иващенко.

Напомним, Юная фаворитка Олега Винника напугала, показав окровавленную ногу на отдыхе: "Приехали...".

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