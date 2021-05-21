Известный исполнитель Олег Винник показал фото с "тайной женой" Таюне

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист Олег Винник после "Голоса країни" отправился с концертами в разные города Украины. Несменной спутницей артиста на гастролях остается загадочная бэк-вокалистка Таюне, которую называют его тайной женой. На новых снимках с выступления в одном из городов, которые Олег показал в своем Instagram, его вместе с певицей можно увидеть на сцене.

Отметим, что Винник долгое время скрывает от поклонников подробности своей личной жизни. В недавнем интервью артист рассказал, что раньше пресса отслеживала каждый его шаг, и поэтому теперь он делает все возможное, чтобы оградить свою личную жизнь от лишних глаз и сплетен. Однако, в последнее время Олегу приписывают брак с Таюне (Таисия Сватко), которая поет на бэк-вокале и постоянно сопровождает его на всех концертах.

Поклонники в восторге от новых фото с концерта Олега Винника, его заваливают благодарностями и лестными комментариями. "Концерт в Виннице был огонь. Незабываемо и хочется повторить снова", "Вы подарили нам незабываемые эмоции", "И мы по Вам очень соскучились, такие атмосферным фотографии", "Как приятно видеть вас, Олег, на сцене. Мы тоже соскучились по концертам", "Вы и ваша команды просто лучшие", - пишут в комментариях.

Напомним, что недавно Олег Винник записал чувственную дуэтную композицию с молодой украинской певицей Элиной Иващенко. После этой песни и съемок среди поклонников начали зарождаться слухи о возможной романтической связи артиста с молоденькой исполнительницей.

Напомним, Олег Винник, выйдя на сцену с "тайной женой", покорил романтичным жестом: "Как это мило".

Как сообщала Politeka, Олег Винник заставил сердца "волчиц" биться чаще, кадры флирта: "Думала, он поцелует".

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