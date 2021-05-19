Фанаты с упоением следят за Олегом Винником и его бэк-вокалисткой Таюне, которую считают его "тайной женой"

Слухи о том, что артистов связывают семейные узы, ходят уже давно. Более того, поговаривают, что у пары есть взрослый сын Юлиан, который сейчас живет и учится в Германии. Сам Олег никогда не подтверждал эту информацию, оберегая статус сердцееда, но в Сети периодически появляются кадры - в доказательство их с Таюне счастливой супружеской жизни.

В частности, на одной из фан-страничек 47-летней Таисии Сватко (настоящее имя Таюне) в Инстаграм опубликовали любопытное видео, сделанное во время недавнего концерта, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На кадрах запечатлен романтический момент: Винник подошел к "тайной жене", чтобы спеть с ней в один микрофон. Видно, что парочка была на одной волне в этот миг, наслаждаясь обществом друг друга и своим творчеством.

"Как это мило", - подписал кадры автор поста.

Другие фанаты с ним согласились:

"Классное видео о Таюне ❤️"

"Никакая техника им не помеха! 😍😍😍"

"Ваууууу класс супер умнички кайф шедевр"

Ранее мы рассказывали, в Сети показали, что творится на концертах Винника.

47-летний певец на днях выступил в Виннице. Радости его поклонниц не было предела. Одна из фанаток похвасталась кадрами в Инстаграм: Олег, не выпуская из рук микрофона, присел рядом с ней в полном зале. Девушка не растерялась и прильнула к артисту.

"Олежка таки принял меня в клуб вовчиць! 😂 Спасибо, Boss! Это был классный подарок!🔥", - говорится в подписи.

Напомним, что появилось видео, что Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей: "Теперь ждем…"

Также Politeka писала, что Винник на гастролях засветился со своей "тайной женой" Таюне, появились кадры: "Невероятно круто"