Фанаты с упоением следят за Олегом Винником и его бэк-вокалисткой Таюне, которую считают его "тайной женой"
Слухи о том, что артистов связывают семейные узы, ходят уже давно. Более того, поговаривают, что у пары есть взрослый сын Юлиан, который сейчас живет и учится в Германии. Сам Олег никогда не подтверждал эту информацию, оберегая статус сердцееда, но в Сети периодически появляются кадры - в доказательство их с Таюне счастливой супружеской жизни.
В частности, на одной из фан-страничек 47-летней Таисии Сватко (настоящее имя Таюне) в Инстаграм опубликовали любопытное видео, сделанное во время недавнего концерта, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
На кадрах запечатлен романтический момент: Винник подошел к "тайной жене", чтобы спеть с ней в один микрофон. Видно, что парочка была на одной волне в этот миг, наслаждаясь обществом друг друга и своим творчеством.
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"Как это мило", - подписал кадры автор поста.
Другие фанаты с ним согласились:
"Классное видео о Таюне ❤️"
"Никакая техника им не помеха! 😍😍😍"
"Ваууууу класс супер умнички кайф шедевр"
Ранее мы рассказывали, в Сети показали, что творится на концертах Винника.
47-летний певец на днях выступил в Виннице. Радости его поклонниц не было предела. Одна из фанаток похвасталась кадрами в Инстаграм: Олег, не выпуская из рук микрофона, присел рядом с ней в полном зале. Девушка не растерялась и прильнула к артисту.
"Олежка таки принял меня в клуб вовчиць! 😂 Спасибо, Boss! Это был классный подарок!🔥", - говорится в подписи.
Напомним, что появилось видео, что Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей: "Теперь ждем…"
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