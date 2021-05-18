Что творится на его концертах

Олег Винник, поддерживая образ сердцееда, удивил выходкой во время своего выступления

47-летний артист на днях дал концерт в Виннице. Радости его поклонниц не было предела. Последние кинулись хвастаться кадрами с мероприятия в Инстаграм, передает Politeka.net.

Одна из фанаток гордо объявила: "Олежка таки принял меня в клуб вовчиць! 😂 Спасибо, Boss! Это был классный подарок!🔥".

На кадрах Винник, не выпуская из рук микрофона, присел рядом с девушкой в зале. Последняя не растерялась и прильнула к артисту, снимая происходящее на память. Олег Анатольевич, судя по улыбке, был не против.

Еще одна фанатка Винника подарила ему букет. Момент попал на камеру. Когда девушка приблизилась, певец подался вперед и, казалось, был готов ее поцеловать.

Пользователи с жаром комментируют увиденное. Некоторые даже не скрывают зависти:

"Ого! Круто!🔥🔥🔥"

"Ты в курсе, что ты в его вкусе 🔥😂"

"Таня, ну все - это судьба!!!😂😍👏"

"Завидую тебе 😂😍❤️"

"Карик, ты красотка!!!❤️"

"Я думала, он поцелует, так приблизился" - "это продолжение после концерта 😂"

"Обожаю Олега Винника, жаль, не удалось вчера на концерт попасть"

"Я тоже так хочу 😂❤️ люблю очень сильно 😍"

Ранее мы рассказывали, 19-летняя Элина Иващенко, победительница "Х-Фактор", спевшая дуэтом с Винником, рассказала, что думает об артисте. В Сети появились любопытные фрагменты с их совместного интервью на радио.

Винник назвал Иващенко "талантливой девочкой", а она поведала, какой он в реальной жизни.

"Во-первых, профессионализм, потому что с искренностью - какой Олег на сцене, такой Олег и в жизни, и я очень это ценю. Таким должен быть артист: откровенным, искренним, добрым и самым лучшим", - заявила Элина.

Напомним, что появилось видео, что Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей: "Теперь ждем…"

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