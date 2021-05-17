Украинский исполнитель Олег Винник дал концерты в Виннице и Хмельницком

Как сообщает Politeka.net, недавно известный украинский исполнитель Олег Винник сообщил своим "волчицам" радостную новость. Оказалось, что после "Голоса країни" и записи дуэта с молодой певицей Элиной Иващенко, артист вернулся к концертной деятельности. В своем Instagram он ранее опубликовал афише своих выступлений в разных городах Украины. А теперь показал на своей странице яркие снимки с концерта в Хмельницком.

Как видно, на сцену артист вышел в темных джинсах и своей брендовой футболке, а также сменил за выступление несколько пиджаков, выглядел очень стильно. Судя по фото Винник отыграл грандиозный концерт, который понравился не только зрителям, но и ему самому. Стоит отметить, что на снимках можно также заметить "тайную жену" артиста - бэк-вокалистку Таюне. В подписи к публикации исполнитель написал: "Как же я за вами скучал! Невероятно круто стоять на сцене, слушать и смотреть, как вы поете в зале. Винница, Хмельницкий, спасибо!".

Поклонники тут же принялись активно комментировать фото Винника: "И мы по Вам очень соскучились, такие атмосферным фотографии. Так приятно видеть Вас снова на сцене, и столько счастливых людей в залах", "Вы невероятный. Уверена, концерты прошли на высшем уровне. А Чернигов всё также ждёт", "Олег, круто, поете, как всегда, классно!", "Как приятно видеть вас, Олег", "Вы и Ваша команда – просто лучшие. Теперь у винницких и хмельницких волчиц – глаза горят от невероятного счастья. И Харьков все так же, очень сильно ждет Вас".

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника певица Таюне, натянув на себя узкие джинсы, похвасталась огромным букетом: "Похожа на весну!".

Как сообщала Politeka, Появилось видео, что сердцеед Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей Элиной Иващенко: "Теперь ждем…".

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