Певица Элина Иващенко, которая стала партнершей Олега Винника, показала себя в пикантном виде

Как пишет Politeka.net, победительница "Х-Фактора" и участница Национального отбора на Евровидение Элина Иващенко недавно вместе со звездой украинского шоу-бизнеса Олегом Винником презентовала песню "Діаманти". Красотка не только поет, но и активно ведет свой блог в социальных сетях, где подогревает интерес к своему творчеству и личной жизни.

В этот раз Элина опубликовала в Инстаграм фото, на котором позировала на фоне цветов в сдельном купальнике с пальмочками и глубоким декольте. Девушка соблазнительно приоткрыла рот, показав свои пухлые губы. Образ певица дополнила очками от солнца, а волосы распустила по плечам.

"🌺", - ничего не написала звезда под фото, оставив один цветочек.

Фанаты поставили более 500 лайков на час и написали лестные комментарии:

"🔥🔥🔥 о май гад !!! ", "Зая, ты лучшая 😍🔥❤️", "Вау!", "Еліночка ви найкраща❤️❤️❤️ ", "Цветочек❤️", " Я рад, видеть тебя в Турции 😄".

Ранее девушка показала фото в купальнике и предложила украинкам всегда оставаться собой.

Олег Винник и победительница "Х-Фактора" Элина Иващенко презентовали совместную песню "Діаманти". В честь того, что видео на YouTube собрало уже более миллиона просмотров, артисты решили показать закулисье фотосессии перед премьерой.

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