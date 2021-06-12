Певица Оля Полякова рассказала об эмоциональном выгорании

37-летняя артистка записала сторис в Инстаграм и поделилась своим способом бороться с таким состоянием, пишет Politeka.net.

Певица осталась совершенно одна в загородном особняке и решила воспользоваться этой возможностью.

«Я сегодня дома в гордом одиночестве. Все уехали в город. А я занялась выпечкой хлеба. Многие меня спрашивают: «Зачем ты это делаешь? Ты что старенькая бабушка? А я вам скажу, что я ужасно таким образом расслабляюсь. Это моя медитация. Я это поняла, когда уже очень сильно устаю, эмоционально выгораю, для меня вот просто посидеть на шезлонге, поплавать в бассейне – это для меня отдых телом. А вот эмоциональный отдых, энергетический дает мне работа с тестом», - поделилась певица.

Ранее мы рассказывали, что в гостях у Поляковой побывал певец Олег Винник. Соответствующие кадры звезда опубликовала в своих "сториз". Судя по видео, гостям было весело. Винник вместе с Поляковой пританцовывали в такт музыке, а компания подбадривала: «Сделайте это в бочке». Оля на кадрах кокетливо положила Олегу руку на плечо.

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