Известная певица Оля Полякова похвасталась спортивной фигурой

Как передает Politeka.net, свежие кадры артистка опубликовала в посте на своей страничке в Instagram. Полякова опубликовала фото, где запечатлено, как она в спортивных лосинах и футболке с утра решила заняться спортом. На голове у певицы черная модная кепка, а на лице сияющая улыбка. Полякова позирует возле воды, на фоне огромное озеро.

"Спорт по расписанию! А у вас?" - написала артистка.

Пользователи в комментариях разозлились на Полякову, что она идеальная и ведьма, пишут также, что использует много фотошопа.

"Скільки фотошопа", "Идеальная...ведьма!😍🔥❤️", "Озорница 😍❤️👏", " Да, Оличка🔥 у нас тоже так). 10 км каждый день спринтерим з 17 летним сынулей🔥", " Соска🤤😋", " Вечерком у нас пивас😂", " ходячий секс!", " А у меня диагноз - мастер маникюра головного мозга 😂 Я усмотрела отколовшийся уголок покрытия😏 ", " Красивый у вас спорт👏 ", - пишут пользователи.

Ранее Полякова с дочками и мамой отдыхала в Турции.

«Наша банда! Я никогда не отдыхала в девичьей компании, ни с подругами, ни даже с друзьями, только с семьей...Этот отдых тоже с семьей, но вместо мужа мама, которую я не видела почти год из-за локдауна», - рассказывала певица.

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