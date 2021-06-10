В Сети появились любопытные кадры с Олегом Винником и Олей Поляковой

47-летний "любимец волчиц" побывал в гостях у 37-летней суперблондинки в ее роскошном загородном поместье в поселке Старое на Киевщине. Оля опубликовала соответствующие кадры в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, Винник с Поляковой сидели в обнимку на первом этаже особняка. Играла музыка, и звезды качали в такт головами, а Олег еще показывал жесты "мир" и "большой палец вверх". Певица при этом обнимала артиста за плечи.

На заднем фоне мелькали ее дочери, а также был слышен голос, который шутил: "Вы б еще в бочке... Оля, в бочке сделайте это!". Скорее всего, речь о баньке, которую "отгрохала" у себя на территории звезда и в которой любит попариться время от времени.

При этом Полякова засветила интерьер дома в молочно-бежевых тонах и с панорамными окнами, выходящими на зеленую лужайку с рекой. Как известно, поместье певицы, строительством которого она занималась практически сама, так как муж-бизнесмен почти все время в разъездах, расположено на полуострове, и с одной стороны окружено Днепром, а с другой - лесом.

Его размах впечатляет, на огромной территории расположены особняк, бассейн, уже упомянутая банька, конюшня, ферма с козочками и даже огород, где певица выращивает фрукты и овощи. "Изюминкой" является отдельно стоящий на берегу летний домик с ее личным причалом.

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Оля начала снимать задолго до того, как на горизонте появился ее пирс, хвастаясь живописными видами вокруг.

"Мой домик", - с теплом произнесла она, подплывая к своему поместью.

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