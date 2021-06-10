Певица Оля Полякова вместе с семьей сбежала от городской суеты, поселившись в своем роскошном особняке под Киевом

37-летняя звезда вложила немало денег и усилий, чтобы "отгрохать" поместье на полуострове в поселке Старое, окруженное с одной стороны озером, а с другой - лесом. Его размах впечатляет, на огромной территории расположены особняк, бассейн, конюшня, ферма с козочками и даже огород, где певица выращивает фрукты и овощи. "Изюминкой" является отдельно стоящий на берегу летний домик с панорамными окнами (которые в теплое время года полностью раздвигаются) и подвесными качелями.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Полякова засветила окружающую ее красоту, засняв необычные развлечения младшей дочери Алисы, передает Politeka.net.

Девятилетняя девочка решила побегать по лужайке во время "солнечного" дождя.

"У нас проливной дождь, и Алиска бегает под дождем!, - объявила Оля, обратившись к дочке, - Классно тебе! Это был грибной дождь! И поэтому ты, как грибок, сейчас вырастешь"

Кроме того, певица засняла, как Алиса не просто бегает, а скачет на четвереньках.

"Собака Баскервилей, - юморнула Полякова, наслаждаясь природой, - Боже, как красиво".

Ранее мы рассказывали, что загородный особняк певицы выполнен из дерева финского бруса. Во время локдауна, когда многие артисты остались без работы, в том числе и Оля, у которой появилось много свободного времени, она успела воплотить в жизнь свою мечту. Звезда в два раза расширила особняк, достроив апартаменты на два этажа и три комнаты с персональным входом для своей мамы.

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