Известная певица Оля Полякова поделилась личными кадрами
Как передает Politeka.net, кадры артистка опубликовала в сторис на своей страничке в Instagram.
Полякова опубликовала видео, где запечатлено, как она обнимает и целует младшую дочь Алису.
«Кто это такой хороший?» - говорит артистка.
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«Я Валера!» - ответила девочка. ( В таком образе она ведет свою страницу в Тik Tok)
«Валерчик. Мама приехала к своему Валерчику любимому», - продолжила певица.
При этом девочка попросила не публиковать кадры. «Только не выставляй это в Инсту», - сказала она.
«А что, расскажи, что тебя смущает? Не хочешь, чтобы люди видели какая ты буська прекрасная», - обратилась к дочке Полякова.
Как известно, у Поляковой есть еще старшая дочь Мария. Девушка уже пробует себя в роли певицы.
Ранее Полякова с дочками и мамой отдыхала в Турции.
«Наша банда! Я никогда не отдыхала в девичьей компании, ни с подругами, ни даже с друзьями, только с семьей...Этот отдых тоже с семьей, но вместо мужа мама, которую я не видела почти год из-за локдауна», - рассказывала певица.
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