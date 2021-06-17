Украинская певица Оля Полякова записала видеообращение к украинским медикам

Как передает Politeka.net, звезда решила необычным способом поздравить медицинских работников с их профессиональным праздником. Она лежала на диване, завернутая в одно полотенце. Певица использовала фильтр Инстаграм, превратившись в настоящую красотку.

«Дорогие мои, Харьков, медработники. И медработники всего мира. Я поздравляю всех с этим профессиональным днем – днем медика. Я люблю этот праздник. В моей семье его постоянно праздновали, потому что у меня врачебная семья. Я и сама хотела стать медиком. Я поздравляю вас, и, прежде всего, желаю, чтобы вы были здоровы. И конечно же, побольше денег нашим врачам, потому что врачи должны круто зарабатывать, как во всем мире», - отметила Полякова.

Ранее мы писали, что Ольга Полякова честно рассказала об эмоциональном выгорании. 37-летняя певица отметила, что борется с таким состоянием, оставаясь в полном одиночестве.

«Я сегодня дома в гордом одиночестве. Все уехали в город. А я занялась выпечкой хлеба. Многие меня спрашивают: «Зачем ты это делаешь? Ты что старенькая бабушка? А я вам скажу, что я ужасно таким образом расслабляюсь. Это моя медитация», - призналась певица.

Напомним, что влажная Оля Полякова предстала перед камерой в одном полотенце: "Сегодня банный день".

Также Politeka писала, что Оля Полякова раскомандовалась Эктором на "Мастер Шеф": «А приз тому, кто понаглее?».

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