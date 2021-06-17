Співачка Ольга Полякова здивувала зухвалою поведінкою на шоу " Майстер шефе"
Як передає Politeka.net, кдри нового проекту поділилися на Instagram-сторінці телеканалу "СТБ".
Так, співачка стала однією з учасниць першого випуску «МастерШеф. CELEBRITY». Там, в кулінарній битві зійшлися зіркові блондинки і брюнетки - Оля Полякова, Аліна Гросу і Таяна проти команди Надії Мейхер, Ольга Цибульська і Даші Астаф'євої.
В одному з конкурсів обом командам потрібно наввипередки приготувати одну і ту ж страву класичної італійської кухні-різотто з грибами.
Оля Полякова завершувала приготування страви, а також презентувала його.
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Під час дегустації суддя проекту Ектор Хіменес-Браво зазначив, що в страві занадто багато масла. Але Полякову це не збентежила.
"Ви там, де масло не беріть. Беріть там, де різотто», - відповіла вона.
Зазначимо, за результатами випуску саме Полякова стала володаркою головного призу – Срібної сковорідки. Такий результат дуже не сподобався деяким глядачам.
"А приз тому, хто нахабніший? Чому приз забрала Полякова? А може треба було його розіграти між учасниками команди? Якось несправедливо виходить!", "Чому Таяні і Гросу не дістався також приз? Гра була командною, а приз на одного. Справедливо?", "Поведінка огидна. Якщо вони зірки, то можна і на стіл і кричати, а якщо прості смертні то стоять і мовчать і не дай бог що то сказати", - написали в коментарях.
Нагадаємо, Хіменесу-Браво дісталося за Могилевську і Монро на "Майстер Шеф": "Полякова ще не найгірший варіант".
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