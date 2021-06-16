Українська співачка Оля Полякова записала відео зі свого заміського будинку
Артистка побудувала собі заміський будинок на березі Дніпра під Києвом, пише Politeka.net. На території є веранда з великими панорамними вікнами, зона відпочинку, не так давно вона збільшила свій будинок-зруб.
Житло зірки знаходиться в елітному котеджному селищі, який ретельно охороняється. Однак ніхто не може вберегти особняк від погодних умов.
Так, на особняк зірки обрушилася справжня Крижана стихія - великий град. Про це артистка повідомляла у своїх сторіс Instagram, опублікувавши кілька відповідних відео.
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"Хлопці, ви бачили, що відбувається? Град!",- повідомила зірка.
Кадри не зібрали ні лайків, ні коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс це зробити неможливо.
Зазначимо, будинок Олі Полякової знаходиться в мальовничому місці - з одного боку густий ліс – з іншого - військові, адже селище звели майже на території військового полігону Нацгвардії, а з третьої-Дніпро.
Будинок-зруб знаменитості побудований на півострові і має власний вихід до води з причалом для яхт і катерів. Крім вищеописаних зон відпочинку, на території також є відкритий басейн, місце для застілля біля каміна, лазня, сарай і теплиця.
Примітно, що будинок був побудований п'ять років тому, але тільки у 2020 році артистка щільніше зайнялася рештою будівництва, адже у неї з'явився час через локдаун. Знаменитість в два рази розширила особняк, і інше.
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