Юмористическая актриса Виктория Булитко повеселила фанатов забавным видео из душа
Как сообщает Politeka.net, известная юмористическая актриса и участница коллектива "Дизель шоу" Виктория Булитко всегда отличалась отменным чувством юмора. Не забывает артистка и посмеяться над собой. В своем Instagram красотка выложила забавно видео, на котором наглядно показала, с какими трудностями сталкивается из-за своего низкого роста.
Оказалось, что распространенной проблемой являются души в гостиницах, которые висят высоко, оттого Вике неудобно ими пользоваться. В ролике актриса показала, как самостоятельно решает эту проблему – она просто принесла в душевую кабину стульчик, встала на него и отрегулировала высоту душа до нужного ей уровня.
В подписи к публикации Булитко забавно написала: "У меня рост 154. Родилась я 54 см. То есть, моя жизнь длиною в метр. Но, речь не об этом, а о том, как я частенько попадаю в гостиницы и нарушаю там привычный душевой уклад". Поклонники оценили такой ироничный подход Виктории к проблеме, и засыпали ее лайками и комментариями.
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