На такое не каждый решится

Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко показала, как ее изуродовали в гримерке

Популярная украинская артистка любит веселить поклонников и часто делится с ними кадрами из закулисья своих многочисленных проектов. Как пишет Politeka.net, на этот раз звезда показала в Инстаграм, как ее готовят к выступлению.

На кадрах Булитко сидит в гримерке перед зеркалом, в то время как над ее макияжем трудится стилист. Поначалу все идет как обычно и макияж артистки выглядит хорошо, однако в какой-то момент начинаются более радикальные изменения. Стоит отметить, что частично за них ответственна и сама Виктория, которая также приложила руку к созданию своего образа.

Под конец видео на лице артистки красовалась огромная родинка, несколько бородавок, размазанная тушь, а часть ее зубов были замазаны черным или выглядели гнилыми. Булитко отнеслась к такому преображению с юмором, и под конец видео принялась корчить забавные рожицы.

По этим кадрам можно понять, что звезда на многое готова ради своей работы.

Ранее артистка рассказала, что клиника пластической хирургии предложила ей свои услуги, попросив взамен рекламу. По словам Булитко, ей пришлось отказаться.

«Ну, в общем я ответила, что пока я держусь», - подытожила актриса и рассмеялась.

Напомним, Булитко из «Дизель шоу» впечатлила видом в платье с глубоким декольте: «Булочка с корицей…».

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" откровенно рассказала о своей проблеме: "Это меня пугает".

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" неожиданно заговорила о пластике: "Увеличение груди, что-то пришить...".