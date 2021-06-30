Известная певица Тина Кароль стала героиней необычной фотосессии в рамках промо к фестивалю Atlas Weekend

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной певице Тине Кароль, опубликовали необычные фото и видео, на которых звезду можно увидеть в соблазнительном образе. В коротком смонтированном ролике она демонстрирует свои обольстительные изгибы и кидает томные взгляды в камеру, а на фотографиях показывает оригинальны прозрачный наряд.

Как видно, перед камерой Тина появилась в соблазнительном коротком платье интересного фасона и текстуры. Наряд красиво подчеркнул фигуру звезды, повторяя все аппетитные изгибы стройного тела. Ее волосы выглядят, как будто чуть влажные, они распущены и растрепаны, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации с Кароль написали: "Любовь, которая сносит нам крышу, накроет нас 5 и 6 июля на Atlas Weekend". Отметим, что фанаты звезды также выяснили подробности о ее наряде, и то, что платье стоит 270 долларов (более 7 тысяч гривен).

Пользователи тут же начали комментировать фото и видео с Тиной: "Ах, эта любовь… Сносит крышу регулярно, и пускай. Прекраснее чувства нет на свете!", "У меня глаз дергается, это нормально?", "Слишком нереальная", "Кошка", "Прекрасная королева".

Напомним, Тина Кароль больно грохнулась на съемках, кадры уже в Сети: "Я не могу так...".

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль в кожаном наряде пощекотала нервы мужчин, присев на большую кровать: эффектные кадры.