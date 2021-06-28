Украинская певица Тина Кароль произвела фурор соблазнительными кадрами

Как пишет Politeka.net, фото и видео появились на официальной странице артистки в Инстаграм.

Певица в полупрозрачном платье извивалась перед камерой, принимая соблазнительные позы под свою песню: «Это любовь, которая сносит нам крышу».

Образ певицы дополнила "мокрая" укладка и макияж с акцентом на глаза.

Кадры вызвали бурную реакцию пользователей Сети. Поклонники артистки в восторге от увиденного.

«Икона», «Нереальная», «Надеюсь, что с пожарной безопасностью там все ок. Тушить придётся много и долго», «Это законно?», «Ах, эта любовь...❤️ Сносит крышу регулярно, и пускай. Прекраснее чувства нет на свете», «Господи, нет слов», «А как дышать после такого😳, огонь-пожар», - пишут в комментариях.

Напомним, Тина Кароль после сорванного концерта обратилась к украинцам в дерзком образе: «Одна такая»

Как Politeka писала, Кароль прикрыла декольте полупрозрачной тканью, взбудоражив образом: "Черная королева"

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