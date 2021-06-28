Певица Тина Кароль появилась на съемках в роскошном кожаном костюме модного горчичного оттенка

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль уже давно покорила сердца миллионов мужчин и продолжает это делать. Красотка обожает яркие фотосессии и недавно появилась на съемке в роскошном образе. Новые снимки красотки появились в одном из фан-аккаунтов в соцсети Instagram.

На кадрах Тина запечатлена в интересной локации – это большая кровать с белыми простынями, которая стоит под открытым небом где-то на крыше. Перед камерой красотка появилась в узкой кожаной юбке с завышенной талией и укороченном топе такой же фактур и оттенка. Этот наряд красиво подчеркнул идеальные формы певицы. Ее волосы распущены и выпрямлены, а на лице аккуратный макияж.

Отметим, недавно мы писали, что Тина Кароль удивила украинцев живым выступлением на частном мероприятии. Судя по видео, которое опубликовали в соцсети, поет Кароль вживую, за ее спиной видно музыкантов. В момент, когда было снято видео, артистка исполняла свою песню "Сдаться ты всегда успеешь".

Напомним, Тина Кароль после сорванного концерта обратилась к украинцам в дерзком образе: «Одна такая».

Также Politeka писала, что Кароль прикрыла декольте полупрозрачной тканью, взбудоражив образом: "Черная королева".