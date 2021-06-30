Певица Тина Кароль устроила впервые за долгое время весьма пикантную съемку с питоном на руках

Украинская певица Тина Кароль, которая не раз в интервью заявляла, что пикантные съемки устраивать никогда не будет и предоставляет это право другим, ошеломила постом в Инстаграм. Так, сегодня звезда вызвала фурор среди фанатов и пользователей Инстаграм.

Дело в том, что на необычной съемке Тина решилась на действительно нескромный шаг – впервые показав себя без одежды, артистка блистала фигурой с питоном на руках.

"будет красиво 1.07!", - только и написала звезда под видео. Причем позировала Тина максимально естественно, на белом полу и без какого-либо фона. Минимум макияжа, без прически и с желтым питоном на руках Кароль выходкой превзошла даже себя.

Как можно заметить, съемку с питоном певица приурочила к премьере клипа на песню "Красиво", который состоится уже завтра.

«Ноченька с новым героем возвращается 😍; Это же ноченька 2.0.🥵❤;-Тина,ты снималась обнаженной? нет😂; чем старше становятся звезды, тем меньше на нах одежды)) Синдром Бальзаковского возраста)?Хотя не спорю что Тина красотка🔥; Как дышать то теперь!?; Ноченька 2? Нет, это лучше; Ноченька со змеёй??; Рискуешь репутацией ради очередного кадра; Что не сделаешь ради популярности...; Когда Дaн превратился в змею? 😁» - отмечают в сети.

Напомним, Тина Кароль после сорванного концерта обратилась к украинцам в дерзком образе: «Одна такая».

Как сообщала Politeka, Кароль прикрыла декольте полупрозрачной тканью, взбудоражив образом: "Черная королева".

Также Politeka писала, Кароль показала свое отношение к украинцам, неожиданно остановив концерт: «Пора понимать, что вы…».