Известная украинская певица Тина Кароль не смогла завершить выступление в Одессе

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской певицей. Красотка недавно выпустила альбом "Красиво", а сейчас гастролирует по Украине. Один из последних концертов звезды был в Одессе. Но он сорвался из-за ливня, который сделал невозможным выступление Тины Кароль.

"Выступление в Itaka началось с правки зонтов.

Одесса", - написали на фан-страничке

На кадрах Кароль стояла в платье и пыталась петь, пока шел дождь, а руками показывала, как поправить зонты, чтобы ее хоть немного закрывало. Фанаты сразу начали комментировать видео и поддерживать Кароль, ведь она могла быть в опасности, ведь аппаратуру могло закоротить:

"Дождь ,вода под ногами ужас. Тина молодец умница", "А если током шарахнет .Правильно что ушла", "Это выражение лица я не забуду никогда".

На втором видео Кароль уже стояла на сцене, обращаясь к организаторам концерта и своим фанатам.

"Тина по факту об Itaka

Свои претензии к клубу, оганизовавшему выступление, Тина высказала со сцены и при всех".

Напомним, полностью раздетая Тина Кароль отдалась в объятия опасного красавца

А еще Politeka писала, что Кароль в полупрозрачном платье устроила сеанс соблазнения, извиваясь на полу

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль в кожаном наряде пощекотала нервы мужчин, присев на большую кровать



