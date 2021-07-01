Известная украинская певица Тина Кароль не смогла завершить выступление в Одессе
Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской певицей. Красотка недавно выпустила альбом "Красиво", а сейчас гастролирует по Украине. Один из последних концертов звезды был в Одессе. Но он сорвался из-за ливня, который сделал невозможным выступление Тины Кароль.
"Выступление в Itaka началось с правки зонтов.
Одесса", - написали на фан-страничке
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На кадрах Кароль стояла в платье и пыталась петь, пока шел дождь, а руками показывала, как поправить зонты, чтобы ее хоть немного закрывало. Фанаты сразу начали комментировать видео и поддерживать Кароль, ведь она могла быть в опасности, ведь аппаратуру могло закоротить:
"Дождь ,вода под ногами ужас. Тина молодец умница", "А если током шарахнет .Правильно что ушла", "Это выражение лица я не забуду никогда".
На втором видео Кароль уже стояла на сцене, обращаясь к организаторам концерта и своим фанатам.
"Тина по факту об Itaka
Свои претензии к клубу, оганизовавшему выступление, Тина высказала со сцены и при всех".
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