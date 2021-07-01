Фанаты откопали интересное фото Дана Балана с юной красоткой и заново рассказали ее историю

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Дану Балану опубликовали его фото с компании юной красотки Ирины, а также вырезки из статьи об этом событии. Оказалось, что эта девушка стала победительницей онлайн конкурса красоты "Miss Chica Bomb", которых проходил в 2011 году на сайте знакомств. Тогда молдавский мачо выбрал Иру среди тысяч других участниц и пригласил ее сняться в своем клипе.

На снимке счастливый и молодой Балан стоит в обнимку с Ириной, которая вне себя от счастья, встретившись с кумиром. Девушка побывала на презентации клипа Дана, а также стала героиней фотосессии, которую ей подарили в рамках конкурса. Отметим, девушка совершенно не похожа на Тину Кароль, с которой, спустя годы, Дану будут приписывать романтическую связь.

В подписи к публикации на фан-странице говориться: "Вот она...та самая Miss Chica Bomb. Ну… и статья прилагается, листай карусель". Пользователи тут же принялись обсуждать фото Балана с Ирой в комментариях: "Как мило", "Хорошенькая какая", "Данчик, очень тебе борода идет", "Дан всегда умел выбирать! Браво, Дан!", "Красивые".

Напомним, Дан Балан не сдержал чувств к красотке-блондинке, заставив Кароль ревновать: "Не обнимайтесь...".

Также Politeka писала, Дан Балан объявился в компании двух блондинок и ошеломил голосом без фонограммы: "Все для вас...".