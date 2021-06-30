Молдавский исполнитель Дан Балан заставил Тину Кароль ревновать объятиями с красивой блондинкой

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной паре Дана Балана Тины Кароль, опубликовали забавное видео со времен участия молдавского артиста в украинском "Голосі країни". В ролике Дан выходит на сцену к эффектной блондинке, которая была участницей вокального шоу, и сначала обнимает ее, а потом они вместе чувственно исполняют песню.

В это время Тина Кароль, которой в то время приписывали бурный роман с Баланом, со своего тренерского кресла начала возмущаться. Похоже звезда приревновала Дана к красивой участнице шоу. "Не обнимайтесь", - расстроенно говорит Тина, обращаясь к стоящим на сцене.

В подписи к видеоролику написано: "Шикарное исполнение". А пользователи тут же принялись активно обсуждать публикацию: "Не обнимайтесь!", "И Тинкино: "Не обнімайтесь". А исполнение действительно шикарное", "Обожаю это выступление", "Не обнимайтесь", "Браво. Великолепно", "Мурашки", "Супер", "Какой сезон?".

Напомним, Дан Балан объявился в компании двух блондинок и ошеломил голосом без фонограммы: "Все для вас...".

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