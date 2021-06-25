Певец и бывший тренер шоу "Голос країни" Дан Балан показал себя без одежды

Популярность 42-летнего Дана Балана выросла в Украине особенно после его тренерства на проекте, сообщает Politeka.net. Примечательно, что артисту на шоу приписывали роман с украинской исполнительницей Тиной Кароль, и оба певца подыгрывали слухам.

Сейчас многочисленные поклонники создают фан-странички, в которых делятся разными снимками артиста.

Так, в этот раз в одном из таких аккаунтов опубликовали архивное фото исполнителя, где он без одежды и сверкает мускулами. В таком виде Дан Балан, вероятно, проводил отдых, о чем свидетельствует вода и скалы на его фоне.

"Как проходит ваше лето?☀️💛", - написали авторы поста.

Публикация собрала более 600 лайков и много комментариев.

"Красавчик, ты любишь Тиночку?", "Красивый!🔥", "Дан как всегда прекрасен. Люблю его просто за то, что он Дан😍😍😍", "Прекрасно", "Мечтаем на море побыть. 😂", "Отлично. Данчик😍😍😍😍😍😍", "Приятного и заслуженного отдыха! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "И я хочу", "А вы тоже время зря не теряйте 😍плыви ,плыви. Данчик😮😮😮", "Ох, Данюшка купается)", " В деревне, город и тд. Мечтаем где-нибудь отдохнуть 😂", "Отлично!!! А ваше?😍😍😍", - написали пользователи сети.

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