Певец и бывший тренер шоу "Голос країни" Дан Балан удивил внешностью

42-летний Дан Балан получил огромную популярность в Украине особенно после судейства на известном шоу и удачных дуэтов, сообщает Politeka.net. Почитатели таланта певца создают фан-странички, на которых публикуют его свежие и архивные фото.

В одной из таких групп Дан удивил внешностью на новом кадре.

На фото певец позировал на газоне с волнистыми волосами, и с поседевшей щетиной. Темные очки прикрыли его глаза.

"Всегда на стиле", - написали авторы поста.

Публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"😍😍😍😍😍, красавчик наш...", "Стиляга", "Супер 😍😍😍", "Круто!❤️", "очень серьезное фото...👀", "❤️😍😍😍😍👏👏", "Красавец, где Тиночка картиночка?", "Талантище", "Красавчик", - написали пользователи сети.

Напомним, долгое время в сети ходили слухи о романе певицы Тине Кароль и Дана Балана. Оба артиста подогревали слухи, делая друг другу двузначные посылы на камеру.

Не так давно артист прокомментировал слухи о любовных отношениях с артисткой. Так, по словам исполнителя, между ним и украинской звездой всего лишь дружба, а на эфирах "Голоса" они проявляли друг к другу искреннюю симпатию. Больше ничего не было, а люди сами придумали историю любви и решили, что между певцами роман.

По словам Дана, Владимир Завадюк подталкивал их с Тиной Кароль к роману, чтобы поднять рейтинги "Голоса країни", но оба не стали играть, и между ними действительно возникла симпатия.

Напомним, "доказательства" романа Дана Балана и Тины Кароль всплыли в Сети: "Это точно не игра"

А еще Politeka писала, Дан Балан, раскрыв, что у них произошло с Кароль, объявил о новом шансе: "Последний романтик..."

Также Politeka сообщала, что мама Дана Балана устроила Кароль сюрприз, внезапно появившись на сцене.