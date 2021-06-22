Мама Дана Балана, молдавская певица и телеведущая Людмила Балан показала свою мать

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Людмила опубликовала фото бабушки Дана Балана. На снимке позировала седая, аккуратно одетая женщина, которая еле заметно улыбалась.

«Как расцвела мамина улыбка после того, как я пошла с ней в парикмахерскую! Когда мама улыбается, в моей душе столько покоя», - подписала фото женщина.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Здоровья вашей маме», «На самом деле нам, девочкам, не так и много надо для счастья!», «Красавица! Долгих лет жизни ей!», «Вот откуда у вас такая потрясающая генетика. Мама ваша красавица!», «Какая красивая мама, здоровья и радости побольше», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что сама Людмила в свои 63 года выглядит просто потрясающе. Эффектная блондинка держит себя в форме и совершенно не собирается стареть.

Ранее мы писали, что в сеть попали редкие кадры Людмилы с ее мужем и отцом Дана Михаем Баланом. В комментариях поклонники стали обсуждать, что Дан очень похож на своего отца. Как известно, отец музыканта является дипломатом. За свою карьеру он был послом Республики Молдова в Греции, Кипре и Израиле.

Напомним, что мама Дана Балана в коротком платье впечатлила кадрами со свадьбы: «Я совершила долгое путешествие…».

Также Politeka писала, что счастливый Балан в черном костюме растрогал фанатов новым образом: "С возрастом стал красивее и...".

А еще Politeka сообщала, что Дан Балан порадовал свою любимую блондинку роскошным букетом: "Красивая женщина".