У мережі з'явилося миле відео, на якому Молдавський артист Дан Балан дарує квіти головній жінці свого життя

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський виконавець Дан Балан, який нещодавно спростував чутки про роман з українською дівою Тіною Кароль, має активний фан-клуб, який ретельно стежить за його життям. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту, опублікували кумедне відео, на якому він йде з квітами і дарує їх своїй улюбленій матусі.

Ролик починається з того, що Дан впевнено піднімається сходами з розкішним букетом білих квітів. Перед камерою він з'явився в ошатному образі - на ньому темні штани і чорна сорочка, поверх якої він надів білосніжний піджак, так що виглядає дуже стильно. Балан піднімається в зал і підходить до своєї мами-блондинці Людмилі. Схоже, у жінки свято, а син вирішив її привітати. Вони міцно обіймаються і сміються, обидва просто світяться від щастя.

У підписі до відео з Баланом написали: "Дуже миле відео! Мама і син". Користувачі тут же почали обговорювати нову публікацію: "Будьте щасливі і здорові", "Начебто ви на відпочинку", "Я думала це Тіна", "Красива жінка!", "Красиві", "Які ви милі", "обожнюю вас".

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