У мережі показали архівне відео зі зйомок кліпу Дана Балана і Віри Брежнєвої

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський виконавець Дан Балан, якому довгий час приписували бурхливий роман співачкою Тіною Кароль, має активний фан-клуб, який стежить за його життям. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту опублікували цікаве відео, на якому музикант позує на зйомках кліпу з колишньою солісткою "ВІА Гри" Вірою Брежнєвою.

Як відомо, у 2010 році Балан і Брежнєва записали чуттєву дуетну композицію "Лепестками слез", а також випустили спільний кліп. Саме кадри зі зйомок цього кліпу з'явилися тепер в мережі. На відео можна побачити, як віра закрутилася в танці і впала в обійми Дана, цього моменту можуть позаздрити всі фанатки молдавського мачо. Причому далі вони ніжно обіймаються, торкаються, і Балан легенько цілує Брежнєву в щоку.

У підписі до публікації йдеться: "ВерДан увійшов в чат. Момент зі зйомок кліпу "Лепестками слез". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове відео з улюбленим артистом, засинаючи парочку компліментами в коментарях. "Ніжність", "Супер", "Обожнюю. Цю пісню", "Обидва красиві", "Клас. Ще б таких відео побільше", "Зачіска вогонь", "Красиво як", - пишуть в коментарях до відео.

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