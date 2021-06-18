В сети появилось милое видео, на котором молдавский артист Дан Балан дарит цветы главной женщине своей жизни

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, который недавно опроверг слухи о романе с украинской дивой Тиной Кароль, имеет активный фан-клуб, который тщательно следит за его жизнью. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артисту, опубликовали забавное видео, на котором он идет с цветами и дарит их своей любимой мамочке.

Ролик начинается с того, что Дан уверенно поднимается по ступенькам с роскошным букетом белых цветов. Перед камерой он появился в нарядном образе – на нем темные брюки и черная рубашка, поверх которой он надел белоснежный пиджак, так что выглядит очень стильно. Балан поднимается в зал и подходит к своей маме-блондинке Людмиле. Похоже, у женщины праздник, а сын решил ее поздравить. Они крепко обнимаются и смеются, оба просто светятся от счастья.

В подписи к видео с Баланом написали: "Очень милое видео! Мама и сын". Пользователи тут же начали обсуждать новую публикацию: "Будьте счастливы и здоровы", "Вроде вы на отдыхе", "Я думала это Тина", "Красивая женщина!", "Красивые", "Какие вы милые", "Обожаю вас".

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Также Politeka сообщала, что мама Дана Балана устроила Кароль сюрприз, внезапно появившись на сцене.