У мережі з'явилися кумедне архівне відео Дана Балана з кадрами його кращих виступів

Популярний виконавець досить рідко оновлює свій профіль в Instagram, уникаючи зайвої уваги публіки і поширюючи будь-які чутки про своє життя. Після того як його кокетство з Тіною Кароль на сцені розкритикували як черговий хитрий хід продюсера "Голосу", артист відреагував на домисли і припинив коментувати ситуацію.

Фанати, втім, підтримують рішення артиста і публікують кращі архівні кадри з ним самостійно. На представленому ролику, присвяченому Дану, видно, як артист поводиться на концертах і в реальному житті.

На думку фанатів, чоловік дуже позитивно налаштований і завжди намагається посміхатися перед публікою:

"Найсолодша булочка з корицею🤤❤️; як мило😅 💕 💕; з віком став красивішим і цікавішим!!; Милашка!» - пишуть шанувальники під відео.

Ми також писали, що Балан, який нещодавно спростував чутки про роман з українською дівою Тіною Кароль, має активний фан-клуб, який ретельно стежить за його життям. Нещодавно також на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту, опублікували кумедне відео, на якому він йде з квітами і дарує їх своїй улюбленій матусі.

Ролик починається з того, що Дан впевнено піднімається сходами з розкішним букетом білих квітів. Перед камерою він з'явився в ошатному образі-на ньому темні штани і чорна сорочка, поверх якої він надів білосніжний піджак, так що виглядає дуже стильно.

Нагадавши, "докази" роману Дана Балана і Тіни Кароль спливли в мережі: "це точно не гра"

А ще Politeka писала, Дан Балан, розкривши, що у них сталося з Кароль, оголосив про новий шанс: "останній романтик..."

Також Politeka повідомляла, що мама Дана Балана влаштувала Кароль сюрприз, раптово з'явившись на сцені.