В сети появились забавное архивное видео Дана Балана с кадрами его лучших выступлений

Популярный исполнитель довольно редко обновляет своей профиль в Инстаграм, избегая лишнего внимания публики и распространиния каких-либо слухов о своей жизни. После того как его кокетство с Тиной Кароль на сцене раскритиковали как очередной хитрый ход продюсера "Голоса", артист отреагировал на домыслы и прекратил комментировать ситуацию.

Фанаты, впрочем, поддерживают решение артиста и публикуют лучшие архивные кадры с ним самостоятельно. На представленном ролике, посвященном Дану, видно, как артист ведет себя на концертах и в реальной жизни.

По мнению фанатов, мужчина очень позитивно настроен и всегда старается улыбаться перед публикой:

«Самая сладкая булочка с корицей🤤❤️; Как мило😅💕💕; С возрастом стал красивее и интереснее!!; Милашка!» - пишут поклонники под видео.

Мы также писали, что Балан, который недавно опроверг слухи о романе с украинской дивой Тиной Кароль, имеет активный фан-клуб, который тщательно следит за его жизнью. Недавно также на фан-странице в Instagram, посвященной артисту, опубликовали забавное видео, на котором он идет с цветами и дарит их своей любимой мамочке.

Ролик начинается с того, что Дан уверенно поднимается по ступенькам с роскошным букетом белых цветов. Перед камерой он появился в нарядном образе – на нем темные брюки и черная рубашка, поверх которой он надел белоснежный пиджак, так что выглядит очень стильно.

Напомним, "доказательства" романа Дана Балана и Тины Кароль всплыли в Сети: "Это точно не игра"

А еще Politeka писала, Дан Балан, раскрыв, что у них произошло с Кароль, объявил о новом шансе: "Последний романтик..."

Также Politeka сообщала, что мама Дана Балана устроила Кароль сюрприз, внезапно появившись на сцене.