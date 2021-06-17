Мама Дана Балана, молдавська співачка і телеведуча Людмила Балан вразила кадрами з весілля

Як передає Politeka.net, в Instagram 63-річної артистки з'явилося відео з весілля, на якому вона була ведучою. Зірка позувала в розкішній сукні, яка була надто короткою як для артистки її віку. Втім, чудова фігурка дозволяє Людмилі носити такі наряди. На відео Людмила запалювала гостей і танцювала разом з молодятами.

"На красивому весіллі! Я здійснила довгу подорож до Констанції, Румунія і побажала Ангі і Меделіні кам'яного будинку і справжнього щастя! Спасибі Аліні за зйомку і допомогу!",- підписала відео зірка.

У коментарях віддані шанувальники залишили артистці масу приємних слів.

"Ностальгія", "найкраща. Любимо", "Мама нашого Данчика", "Дуже красива! Втім, як завжди", "Граціозна, мила жінка, щастя і здоров'я вам", "Людмила, як ми раді вам", "Яка ви красива, милуюся вами. Молодці", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що в Мережу потрапили рідкісні кадри Людмили з її чоловіком і батьком Дана Міхаєм Баланом. Шанувальники в коментарях під фото відзначили, що Дан дуже схожий на свого батька.

Нагадаємо, що мама Дана Балана засвітила ще одного члена їх сім'ї:"що може бути прекрасніше".

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