Мама Дана Балана, молдавская певица и телеведущая Людмила Балан впечатлила кадрами со свадьбы

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 63-летней артистки появилось видео со свадьбы, на которой она была ведущей. Звезда позировала в роскошном платье, которое было чересчур коротким как для артистки ее возраста. Впрочем, замечательная фигурка позволяет Людмиле носить такие наряды. На видео Людмила зажигала гостей и танцевала вместе с молодоженами.

«На красивой свадьбе! Я совершила долгое путешествие в Констанцу, Румыния и пожелала Анги и Мэдэлине каменного дома и настоящего счастья! Спасибо Алине за съемки и помощь!», - подписала видео звезда.

В комментариях преданные поклонники оставили артистке массу приятных слов.

«Ностальгия», «Самая лучшая. Любим», «Мама нашего Данчика», «Очень красивая! Впрочем, как всегда», «Грациозная, милая женщина, счастья и здоровья вам», «Людмила, как мы рады вам», «Какая вы красивая, любуюсь вами. Молодцы», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что в сеть попали редкие кадры Людмилы с ее мужем и отцом Дана Михаем Баланом. Поклонники в комментариях под фото отметили, что Дан очень похож на своего отца.

Напомним, что мама Дана Балана засветила еще одного члена их семьи: "Что может быть прекрасней".

Также Politeka писала, что мама Дана Балана прервала молчание после заявлений сына относительно романа с Кароль: "Людочка вернулась".

А еще Politeka сообщала, что счастливую маму Дана Балана засняли с ребеночком на руках, выяснились подробности: "Момент настал".