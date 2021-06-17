Мама Дана Балана, молдавская певица и телеведущая Людмила Балан впечатлила кадрами со свадьбы
Как передает Politeka.net, в Инстаграм 63-летней артистки появилось видео со свадьбы, на которой она была ведущей. Звезда позировала в роскошном платье, которое было чересчур коротким как для артистки ее возраста. Впрочем, замечательная фигурка позволяет Людмиле носить такие наряды. На видео Людмила зажигала гостей и танцевала вместе с молодоженами.
«На красивой свадьбе! Я совершила долгое путешествие в Констанцу, Румыния и пожелала Анги и Мэдэлине каменного дома и настоящего счастья! Спасибо Алине за съемки и помощь!», - подписала видео звезда.
В комментариях преданные поклонники оставили артистке массу приятных слов.
Ани Лорак после отъезда Мурата засветилась со своим любимцем: "Такой мальчик красивый"
Пьяный пешеход толкнул под грузовик 27-летнего врача: появилось видео с моментом гибели
Пропала юная Настенька, родители молят о помощи: особая примета девочки
"Слава Украине!": звезда российского ТВ не смог сдержать слов из-за игры сборной
Самая богатая певица Украины оплакивает друга, его знал каждый украинец: "Великий Человек..."
«Ностальгия», «Самая лучшая. Любим», «Мама нашего Данчика», «Очень красивая! Впрочем, как всегда», «Грациозная, милая женщина, счастья и здоровья вам», «Людмила, как мы рады вам», «Какая вы красивая, любуюсь вами. Молодцы», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что в сеть попали редкие кадры Людмилы с ее мужем и отцом Дана Михаем Баланом. Поклонники в комментариях под фото отметили, что Дан очень похож на своего отца.
Напомним, что мама Дана Балана засветила еще одного члена их семьи: "Что может быть прекрасней".
Также Politeka писала, что мама Дана Балана прервала молчание после заявлений сына относительно романа с Кароль: "Людочка вернулась".
А еще Politeka сообщала, что счастливую маму Дана Балана засняли с ребеночком на руках, выяснились подробности: "Момент настал".