Мама популярного молдавського співака Дана Балана показала його бабусю, присвятивши їй зворушливі рядки

Як пише Politeka.net, 63-річна Людмила Балан, яку в Молдові знають як відому співачку і ведучу, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Його вона присвятила своїй мамі.

У публікації Людмила поділилася віршем, присвяченим молитві за маму. Крім того, співачка поділилася знімком своєї матері і бабусі Дана. На фото старенька позує на тлі мальовничого саду з квітучими деревами і тюльпанами. Акуратно одягнена жінка в милій хусточці дивиться прямо в камеру.

У коментарях до її посту виявилося багато коментарів українською та російською мовами, адже завдяки своїй участі в шоу» Голос країни " Балан набув великої популярності в Україні і тепер його фанати пильно стежать за життям сім'ї співака.

"Здоров'я і Божої милості", "Здоров'я і довгих років вашій мамі!", "Мама...самьıй важньıй людина для кожного", "яка красива у вас мама! Дай бог вам всім здоров'я!", "Дай Бог здоров'я і довгих років життя, а вам Людмила бажаю довше залишатися дочкою", "Здоров'я Вам і завжди квітучої весни на душі", "що може бути прекрасніше в світі ніж тепла весна і красива жінка", - пишуть люди.

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