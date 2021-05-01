В сети появилось необычное фото молдавского артиста Дана Балана, которое вызвало бурную реакцию фанатов

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому приписывают бурный роман с украинской певицей-красоткой Тиной Кароль, не очень активен в сети и не раскрывает подробности своей личной жизни. Но у него есть свой фан-клуб, участники которого ведут страницы в соцсетях и публикуют фото и видео из жизни своего кумира. Так, недавно на одной из фан-страниц, посвященных артисту опубликовали очаровательное фото исполнителя, на котором его можно увидеть в мужественном образе.

Как видно, Дан запечатлен в интересной локации, похоже, он посетил фотовыставку. На мероприятие артист заявился очень нарядный – на нем стильный черный пиджак, под которым проглядывается темная майка, а на шее висит оригинальный кулон. При этом волосы Балана аккуратно уложены, а на его лице выражение уверенности в себе и пронзительный взгляд, он смотрит прямо в объектив.

В подписи к фотографии написали: "Даже самый скромный человек оказывает то или иное влияние на окружающих". Пользователи тут же принялись обсуждать новую публикацию на фан-странице, отмечая, как мужественно и даже дерзко выглядит Дан на этом снимке. "Вы, как всегда, прекрасны", "Взгляд испепеляет", "Красавчик", "Мужественный образ. Нравится", "В хорошем, добродушном с открытой душой человеке, всё гармонично с музыкой", "Харизматичный и позитивный красавец", - пишут пользователи.

Напомним, Дан Балан с кареглазым малышом на руках разбередил сердца фанаток: "Какие мы сладкие".

Как сообщала Politeka, Балан повеселился на съемках сразу с несколькими красотками: "Дан сходит с ума со своими дамами".

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