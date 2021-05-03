Мама популярного молдавского певца Дана Балана показала его бабушку, посвятив ей трогательные строчки
Как пишет Politeka.net, 63-летняя Людмила Балан, которую в Молдаве знают как известную певицу и ведущую, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Его она посвятила своей маме.
В публикации Людмила поделилась стихотворением, посвященным молитве за маму. Кроме того, певица поделилась снимком своей матери и бабушки Дана. На фото старушка позирует на фоне живописного сада с цветущими деревьями и тюльпанами. Аккуратно одетая женщина в милом платочке смотрит прямо в камеру.
В комментариях к ее посту оказалось много комментариев на украинском и русском языках, ведь благодаря своему участию в шоу «Голос країни» Балан приобрел большую популярность в Украине и теперь его фанаты пристально следят за жизнью семьи певца.
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«Здоровья и божьей милости», «Здоровья и долгих лет Вашей маме!», «Мама...самьıй важньıй человек для каждого», «Какая красивая у вас мама! Дай бог вам всем здоровья!», «Дай Бог здоровья и долгих лет жизни, а вам Людмила желаю подольше оставаться Дочерью», «Здоровья Вам и всегда цветущей весны на душе», «Что может быть прекрасней в мире чем теплая весна и красивая женщина», - пишут люди.
Напомним, Дан Балан в очередной раз подтвердил свой статус "сердцееда": "Взгляд испепеляет".
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