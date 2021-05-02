Мама артиста Дана Балана, Людмила, известная в Молдове певица и ведущая, появилась в стильном образе
63-летняя мать певца начала карьеру телеведущей, будучи еще студенткой, передает Politeka.net.
Яркая блондинка запомнилась зрителям благодаря детским передачам, а также программам о прославившихся молдаванах. Кроме того, звезда записывает песни, получая позитивные отзывы слушателей.
Артистка активно ведет страницы в соцсетях. Сейчас на ее Инстаграм подписаны 32,4 тысячи пользователей сети. В одном из последних постов Людмила поздравила подписчиков с Пасхой (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах артистку можно заметить в белом стильном мини-платье. Звезда присела на одно колено. Она завершила образ солнечными очками.
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Кроме того, Балан показала свои паски и писанки.
"Лепестки цветов, сильно яркие,
Я сжимаю в своем букете
И от всего сердца молюсь за всех
Голосом, пронизанным светом и огнем ...
И я благодарю Свет, который несет нам,
Господь наш Иисус на кресте.
ХВ!!!", - написала звезда.
За 12 часов публикация собрала почти 4000 просмотров и много комментариев.
"Здоровья вам и вашим близким 🕊🤍", " Светлой Пасхи. Всех благ Вам и Вашим родным.❤️❤️❤️", "красивая!🤍🦋", "Пусть Господь Хранит и Душу Исцелит! С Праздником!🙏❤️", "Семейство Балан с праздником Светлой Пасхи! Пусть Господь хранит всю Вашу семью! Здоровья и счастья Вам всем!❤️".
Напомним, мама Дана Балана после реанимации и борьбы за жизнь показала, какой была раньше: "Очень переживали".
Как сообщала Politeka, мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: "Сильно ударил…".
Также Politeka писала, редкие кадры с отцом Дана Балана попали в сеть: на кого похож "молдавский сердцеед".