Мама артиста Дана Балана, Людмила, известная в Молдове певица и ведущая, появилась в стильном образе

63-летняя мать певца начала карьеру телеведущей, будучи еще студенткой, передает Politeka.net.

Яркая блондинка запомнилась зрителям благодаря детским передачам, а также программам о прославившихся молдаванах. Кроме того, звезда записывает песни, получая позитивные отзывы слушателей.

Артистка активно ведет страницы в соцсетях. Сейчас на ее Инстаграм подписаны 32,4 тысячи пользователей сети. В одном из последних постов Людмила поздравила подписчиков с Пасхой (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах артистку можно заметить в белом стильном мини-платье. Звезда присела на одно колено. Она завершила образ солнечными очками.

Кроме того, Балан показала свои паски и писанки.

"Лепестки цветов, сильно яркие,

Я сжимаю в своем букете

И от всего сердца молюсь за всех

Голосом, пронизанным светом и огнем ...

И я благодарю Свет, который несет нам,

Господь наш Иисус на кресте.

ХВ!!!", - написала звезда.

За 12 часов публикация собрала почти 4000 просмотров и много комментариев.

"Здоровья вам и вашим близким 🕊🤍", " Светлой Пасхи. Всех благ Вам и Вашим родным.❤️❤️❤️", "красивая!🤍🦋", "Пусть Господь Хранит и Душу Исцелит! С Праздником!🙏❤️", "Семейство Балан с праздником Светлой Пасхи! Пусть Господь хранит всю Вашу семью! Здоровья и счастья Вам всем!❤️".

Напомним, мама Дана Балана после реанимации и борьбы за жизнь показала, какой была раньше: "Очень переживали".

Как сообщала Politeka, мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: "Сильно ударил…".

Также Politeka писала, редкие кадры с отцом Дана Балана попали в сеть: на кого похож "молдавский сердцеед".