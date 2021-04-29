Мама Дана Балана Людмила очаровала публику необычным смелым образом, выложив фото в соцсеть

Как сообщает Politeka.net, Людмила Балан – звездная мамочка молдавского музыканта Дана Балана. Женщина просто покорила украинского зрителя своим появлением на шоу "Голос страны". Она собрала огромную аудиторию в своем Instagram, где теперь часто радует публику яркими фото и видео. Так, недавно мама Люда переболела тяжелой формой коронавируса, врачи спасали ее жизнь в реанимации, так что теперь телеведущая и певица приходит в себя.

В своем микроблоге женщина опубликовала яркое видео, в котором показала фрагменты своей жизни после болезни. По словам Людмилы, она многое переосмыслила, и теперь пытается научится и попробовать что-то новое. Так, на видео можно увидеть, как она катается верхом на лошади и на верблюде, бегает по пляже в розовом купальнике, весело танцует на яхте и вообще радуется жизни.

В подписи к ролику Балан написала: "После covid трудно быть активным, но, когда ты думаешь, что жизнь может оборваться внезапно, тебе хочется попробовать что-то интересное. Я пробовала КИТСЕРФИНГ, ВИНДСЕРФИНГ, СЕДЛО, ЛОШАДЬ… И все это улучшило мое эмоциональное состояние, но также и мое физическое состояние. Неважно, сколько вам лет и где вы живете. Учиться новому никогда не поздно". Пользователи в восторге от приключений этой удивительной женщины, ее засыпают комплиментами в комментариях к публикации.

Напомним, Мама Дана Балана после реанимации и борьбы за жизнь показала, какой была раньше: "Очень переживали".

Как сообщала Politeka, Мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: "Сильно ударил…".

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