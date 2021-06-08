У мережі з'явилися незвичайне відео Дана Балана з Тіною Кароль і його мамою Людмилою

Як повідомляє Politeka.net, відомий Молдавський Виконавець Дан Балан, який нещодавно різко спростував чутки про романтичні стосунки з українською артисткою Тіною Кароль, має активний фан-клуб, який ретельно стежить за його життям. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту, опублікували кумедне відео, в якому показали "історію кохання" Дана і Тіни.

Відео складається з трьох частин. Спочатку Дан дає інтерв'ю, в якому зізнається, коли збирається завести сім'ю. "Чекаю цього моменту, коли відчуєш, що ось саме цей момент настав і це саме та людина", - говорить артист в ролику. Далі йде фрагмент ніжних обіймів з Балана з Кароль, схоже, ці кадри були зняті під час участі артистів в "Голосі країни". І як вишенька на торті – в кінці відео показали щасливу маму молдавського мачо Людмилу з маленькою дитиною на руках.

У підписі до публікації написали: "Момент настав". Тим часом в коментарях до відео розгорілася бурхлива дискусія щодо відносин Балана з Кароль, і того, що за дитину тримає мама співака. Так, з'ясувалося, що хлопчика Людмила взяла на руки на чиємусь весіллі, куди була запрошена виступати, тобто це чужа дитина. Багато в коментарях також висловилися, що не вірять в пару Тіни і Дана.

"Як було б добре, щоб цей момент настав, але все дуже незрозуміло", "Ви наївні якісь, вас розводять як лохів, а ви ведетеся. Тіна феміністка і не приховує цього, весь цей флірт з Даном на публіку для підтримки і розпалювання інтересу", "Так, бабуся Люда вже грає з малюком", "Це дитина незнайомої людини, гралася з ним, коли на весіллі виступала", "Давно пора. Данчик, у Вашому віці вже деякі мають онуків", "Дан, я тільки можу це побачити уві сні, і то не повірю. А шкода, ви класна пара", - пишуть в коментарях до відео.

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