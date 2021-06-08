В сети появились необычное видео Дана Балана с Тиной Кароль и его мамой Людмилой

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, который недавно резко опроверг слухи о романтических отношениях с украинской артисткой Тиной Кароль, имеет активный фан-клуб, который тщательно следит за его жизнью. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артисту, опубликовали забавное видео, в котором показали "историю любви" Дана и Тины.

Видео состоит из трех частей. Сначала Дан дает интервью, в котором признается, когда собирается завести семью. "Жду этого момента, когда почувствуешь, что вот именно этот момент настал и это именно тот человек", - говорит артист в ролике. Дальше идет фрагмент нежных объятий с Балана с Кароль, похоже, эти кадры были сняты во время участия артистов в "Голосі країни". И как вишенка на торте – в конце видео показали счастливую маму молдавского мачо Людмилу с маленьким ребенком на руках.

В подписи к публикации написали: "Момент настал". Тем временем в комментариях к видео разгорелась бурная дискуссия относительно отношений Балана с Кароль, и того, что за ребенка держит мама певца. Так, выяснилось, что мальчика Людмила взяла на руки на чьей-то свадьбе, куда была приглашена выступать, то есть это чужой ребенок. Многие в комментариях также высказались, что не верят в пару Тины и Дана.

"Как было бы хорошо, чтоб этот момент настал, но все очень непонятно", "Вы наивные какие-то, вас разводят как лохов, а вы ведетесь. Тина феминистка и не скрывает этого, весь этот флирт с Даном на публику для поддержания и разжигания интереса", "Так, бабушка Люда уже играет с малышом", "Это ребенок незнакомого человека, игралась с ним, когда на свадьбе выступала", "Давно пора. Данчик, в Вашем возрасте уже некоторые имеют внуков", "Дан, я только могу это увидеть во сне, и то не поверю. А жаль, вы классная пара", - пишут в комментариях к видео.

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