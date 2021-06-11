Мама відомого молдавського виконавця Дана Балана Людмила вийшла на зв'язок з шанувальниками після довгого мовчання

Як повідомляє Politeka.net, Людмила Балан - моложава і фігуриста мама відомого молдавського мачо Дана Балана. Жінка в свої 63 роки вражає не тільки ідеальною фігурою, але і своєю активністю і життєрадісністю, якій можуть позаздрити навіть молоді. Днями Людмила після понад місяця мовчання вийшла на зв'язок з шанувальниками – співачка і телезірка опублікувала в своєму Instagram яскраве і забавне відео, на якому показала фрагмент зі зйомок її нового кліпу.

На кадрах видно, що Людмила стоїть серед поля, а за її спиною видно квітучі червоні маки. Перед камерою жінка з'явилася в розкішному образі – на ній коротке біле плаття в червоний горох цікавого фасону, яке красиво підкреслило витончену фігуру. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона посміхається і розповідає про новий кліп румунською мовою.

Фанати тут же почали коментувати відео Людмили: "Як завжди, наша прекрасна і улюблена мама - Люда", "Як завжди, прекрасні і ви, Людмила, і природа!", "Людочка повернулася", "Людмила, ми так сильно любимо вас, спасибі за сина", "Людмила, ви чудова".

Відзначимо, що цей пост в соцмережі Людмили Балан з'явився вперше після заяв її сина Дана щодо відносин з українською співачкою Тіною Кароль. Нагадаємо, нещодавно Молдавський мачо заявив, що їх з Тіною Кароль об'єднує тільки дружба і взаємна симпатія, проте вони не перебувають у романтичних стосунках. "Ми ніколи не заявляли про якийсь зв'язок між нами, крім дружньої. Те, що ви бачили в ефірах голосу – це була щира симпатія", - заявив Дан Балан. Після цього поста артиста і співачку звинуватили в імітації відносин заради рейтингів.

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