В сети появились архивные кадры семейства Дана Балана, где он с мамой, папой и сестрой

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, который недавно опроверг слухи и домыслы о романе с украинской дивой Тиной Кароль, имеет активный фан-клуб, который тщательно следит за его жизнью. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артисту опубликовали архивные кадры семьи артиста, на которых его можно увидеть совсем юным.

На одном из снимков запечатлена вся семья Дана – папа Михай Балан, красотка-мама Людмила, маленькая сестра Сандра и сам будущий певец. Похоже, это постановочное семейное фото, которые многие делали в то время. Все причесаны, нарядные и красиво позируют на камеру. Поклонники особенно отметили красотку маму Балана Людмилу – потрясающей красоты женщина.

На еще нескольких снимках можно увидеть юного Дана с младшей сестрой Сандрой, эти фото уже более живые и черно-белые. На них заметна существенная разница в возрасте между братом и сестрой. Отметим, что в 2013 году Сандра вышла замуж за друга Дана Балана, девушка имеет детей и работает ведущей, как и ее мама Людмила.

Поклонники без ума от этих милых архивных кадров, семейство молдавского мачо засыпают комплиментами в комментариях: "Очень приятно, вся семья вместе и душа на месте", "Красивая, интеллигентная семья", "Счастья Вашей семье!", "Дан такой няшный", "Какие чудесные фотографии, очень классно".

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